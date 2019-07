Tão apaixonados. Marta Melro e Paulo Vintém namoram na piscina

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

É um dos casais de famosos preferido dos portugueses e continua a dar largas ao amor. Desta vez, Marta Melro e Paulo Vintém enamoraram-se na piscina. Eles são loucos pelo verão e pelo tempo quente e, normalmente, a praia é o destino de eleição, na companhia do seu cão. Desta vez foi diferente e Marta Melro e Paulo Vintém preferiram a piscina. A atriz e o músico mostraram-se muito cúmplices dentro de água e a publicação da imagem no perfil de Instagram de Marta Melro teve direito a uma confissão: “Quando o teu crush (paixão) se torna no teu namorado”, […]