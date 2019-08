Tão crescida! Já viu a barriguinha de grávida de Vanessa Oliveira?

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:24 Facebook

Aos seis meses de gestação, a comunicadora da RTP1 mostrou como tem a barriga crescida. “Parece que deu um pulo gigante”, escreveu nas redes sociais. Vanessa Oliveira anda feliz da vida. À espera do segundo filho, a apresentadora da RTP1 mostrou como a gestação está a correr bem e, para as fãs mais curiosas, como a barriguinha já está crescida. “Quando acordas e a tua barriga parece que deu um pulo gigante”, congratulou-se Vanessa Oliveira no perfil de Instagram. “Dizem os antigos que, no segundo filho, a barriga já sabe o caminho e fica logo maior, não é?”, questionou. As […]