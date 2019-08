Tão fofo! As primeiras férias do filho de Dânia Neto

NTV Hoje às 18:04, atualizado às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

São imagens raras. A atriz mostrou este domingo as primeiras férias com o filho, Salvador, fruto da relação com Luís Matos Cunha. Um bebé e uma mamã feliz. Têm sido assim os primeiros dias de férias de Dânia Neto, a vilã Miriam de “Golpe de Sorte” (SIC), que após o final das gravações da série, que demoraram três meses, correu para a praia com a família. View this post on Instagram 💙 A post shared by Dânia (@danianeto) on Aug 11, 2019 at 2:53am PDT Salvador, de apenas oito meses, aparece em pé, amparado pela mamã, numa praia da Ilha […]