Taraji P. Henson surge com cabelo natural

Taraji Henson surpreendeu os admiradores, esta sexta-feira, ao surgir com o cabelo ao natural nas redes sociais. A atriz de 49 anos apostou no cabelo natural e deixou de parte o habitual cabelo liso para exibir o penteado repleto de caracóis, durante o programa desta quinta-feira de “Live! with Kelly and Ryan”. View this post on Instagram #LiveFashionFinder: @tarajiphenson in Tibi A post shared by LIVE with Kelly and Ryan (@livekellyandryan) on Sep 19, 2019 at 6:39am PDT O resultado foi também revelado nos InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, de Taraji P. Henson, no qual a intérprete garantiu que […]