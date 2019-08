Telmo e Célia: Amor no "Big brother" resiste há 18 anos

Alexandra Barata com Helena Ferreira Hoje às 13:27 Facebook

Conheceram-se no primeiro reality show em Portugal. Casaram. Têm dois filhos e criticam programas centrados no amor. "São ridículos".

O dia 14 de outubro é especial para Telmo e Célia, concorrentes do "Big brother", o primeiro reality show realizado em Portugal, em 2000. A data assinala não só o início do namoro, como o dia do casamento, que este ano atinge a maioridade, o que faz com que seja o enlace mais duradouro de participantes em programas de entretenimento.

Apesar de se terem conhecido nestas circunstâncias, o casal é crítico em relação aos formatos de reality shows que têm como objetivo formar casais, como "Casados à primeira vista" e "Quem quer namorar com o agricultor?".