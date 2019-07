Teresa Guilherme anuncia participação especial em novo programa da RTP

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:23 Facebook

Teresa Guilherme revelou que foi convidada para uma participação especial no novo programa da RTP “I love Portugal”. Após publicar várias fotografias em estúdio, ao longos das ultimas semanas, a ex-apresentadora dos “reality shows” da TVI voltou às noites de domingo da televisão portuguesa devido ao novo projeto da RTP 1, apresentado por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. A revelação foi feita por Teresa Guilherme através de uma fotografia publicada no Instagram, na qual aparece ao lado dos dois apresentadores. “Dois queridos de quem gosto muito: Vasco Palmeirim e Filomena Cautela”, escreveu na descrição da imagem. View this post on […]