Teresa Guilherme explica porque nunca quis ter filhos

Aos 64 anos, Teresa Guilherme explicou que nunca quis ter filhos porque sempre esteve casada com a sua carreira profissional. A apresentadora esteve, esta terça-feira, como convidada no programa “Você na TV!” (TVI) para conversar com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes sobre o facto de nunca ter sido mãe. “Nunca quiseste ter filhos?” atirou o comunicador para começar a conversa. Rapidamente, Teresa Guilherme respondeu, sem qualquer receio: “Não. Sempre estive casada com a minha carreira.” View this post on Instagram Que trio de maravilhosos apresentadores! 😍 . . . #vocenatvtvi #tvi #programadamanhã #Goucha #teresaguilherme @teresaguilherme @maria_cerqueira_gomes @mlgoucha A […]