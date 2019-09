Teresa Guilherme fala sobre milhões de euros perdidos com insolvência do BES

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 18:17 Facebook

Após perder cerca de dois milhões de euros com a queda do Banco Espírito Santo, Teresa Guilherme revela que não acredita em reaver o dinheiro. A apresentadora esteve, esta terça-feira, no programa da TVI “Você na TV!” e, em conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, falou sobre o processo em tribunal e descreveu a situação como um “pesadelo na vida” que aceitou e seguiu em frente. ” [O caso] está em tribunal mas porque acho que é obrigação. Não conto com isso [reaver o dinheiro], é mais fácil acreditar que vou ganhar o euro milhões”, disse. “A […]