Teresa Tavares: loira depois de ser vítima

"Blonde girl", ou seja, loira é como Teresa Tavares está agora para dar vida a "Aline Matias" na série "Segredos que matam" na TVI, uma mudança que lhe agrada e que "faz sentido para o papel".

"Também permite que as pessoas olhem para mim de forma diferente", sublinha a atriz que já começou a gravar a versão portuguesa da novela da estação de televisão argentina Telefe "Amar después de amar". Uma história sobre quatro grandes paixões e do crime que elas desencadeiam e sobre a qual ainda nada pôde adiantar.

Mas, apesar de já estar no novo projeto e com outro visual, é ainda como "Becas" que se mostra em "Valor da vida", também na TVI. "Foi uma personagem desafiante e que me deu trabalho a fazer. Com um percurso atribulado no final, uma mulher com muita força e muito sentido de justiça. Há vários temas polémicos que foram abordados e que estão na ordem do dia- como a questão da violência doméstica, o casamento homossexual e os casais homossexuais terem filhos - de forma muito interessante e sem estereótipos", descreve.

Mulher vítima de mulher

Na rua e nas abordagens mesmo à distância, Teresa sentiu boa recetividade do público português e também do Brasil por ter interpretado "uma mulher que podia viver ao nosso lado" e que foi vítima na relação com outra mulher, sem deixar de ser "extraordinária todos os dias".

"Falei com várias pessoas que viveram situações de violência doméstica e tentei ter o máximo de simplicidade na abordagem ao tema, compreendendo isso do ponto de vista de uma dinâmica relacional", recorda.

A agenda profissional tem sido prolífera e a artista mal acaba um desafio para agarrar outro, o que "é sempre muito bom". Nos últimos tempos, "tive dois meses de paragem, o que deu para descansar e para recarregar baterias", afirma. Na vida real, Teresa Tavares descreve-se como "uma idealista". "Acredito em causas e luto por elas", assegura.

A estreia como atriz aconteceu "quando tinha 16 anos" e fez o casting para "Jardins proibidos", mas foi uma coisa que descobriu "bastante cedo" e que as circunstâncias da vida solidificaram. "As coisas foram acontecendo" e ela nunca pôs a profissão em causa. Afinal, "ser atriz é uma forma de expressão", mesmo que nem tudo corra sempre de feição. Para a atriz, "todos os trabalhos são marcantes" e não há um só que goste de destacar.

Aos 36 anos, Teresa Tavares sente-se realizada, acreditando que "uma carreira constrói-se todos os dias, não é uma coisa acabada". "Todos os dias, eu trabalho e vivo para me sentir cada mais realizada e a entregar-me mais", conclui, entre cenas e textos para decorar.