Termina a primeira temporada de “Golpe de Sorte”. Daniel Oliveira felicita o elenco

O diretor de Programas da SIC felicitou todo o elenco e produção da nova aposta da estação, a série “Golpe de Sorte”. A primeira temporada termina esta sexta-feira. Daniel Oliveira mostrou-se orgulhoso do projeto “Golpe de Sorte”. Esta sexta-feira, a série acaba a primeira temporada e o também apresentador deu os parabéns a todo o elenco e produção. No seu perfil de Instagram Daniel Oliveira deixou um vídeo e uma dedicatória a todos os profissionais que fizeram com que a produção da série fosse possível. Lembrou ainda que “Golpe de Sorte” é “o programa mais visto da televisão portuguesa”. A […]