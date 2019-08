Terminadas as férias, Sara Matos e Pedro Teixeira regressam à rotina

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:39 Facebook

Depois de alguns dias de descanso no Alentejo, Sara Matos e Pedro Teixeira regressaram ao trabalho, esta quarta-feira. A atriz revelou que as férias do casal terminaram numa fotografia partilhada no perfil de Instagram, na qual aparece acompanhada pelo namorado durante uma viagem de carro. “Regresso ao trabalho”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Back to work 👫🤪❤️ A post shared by Sara Matos (@saramatosofficial) on Aug 28, 2019 at 1:21am PDT Sara Matos e Pedro Teixeira viajaram até ao Alentejo alguns dias após o regresso do ator a Portugal, depois de reunir os diplomas de […]