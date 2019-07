Tiago Teotónio Pereira reage ao fim do namoro com Filipa Areosa

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:24 Facebook

Tiago Teotónio Pereira reagiu pela primeira vez em público ao fim do seu namoro com Filipa Areosa. O ator revelou ter sido uma decisão tomada “normal” pelos dois. É a notícia dos últimos dias na Imprensa dita “cor-de-rosa”: Tiago Teotónio Pereira e Filipa Areosa acabaram a relação, que começaram em 2015 depois de se terem conhecido enquanto gravavam a novela “Mar Salgado” (SIC). O intérprete da TVI já confirmou a separação e falou sobre o que aconteceu. “Foi uma decisão dos dois. A nossa relação começou normalmente e acabou normalmente”, contou aos jornalistas no festival Super Bock Super Rock. “Vamos […]