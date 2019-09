Tio de Ângelo Rodrigues morreu vítima de pneumonia

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:48 Facebook

Carlos Lacerda morreu, esta segunda-feira, vítima de pneumonia, aos 72 anos. O ator estava internado no Hospital do Barreiro. A família de Ângelo Rodrigues está a ultrapassar uma fase triste. Depois da notícia de que o ator está internado no Hospital Garcia de Orta devido a uma infeção alegadamente originada numa injeção de testosterona, agora sabe-se que o seu tio, o ator Carlos Lacerda morreu. “Carlos Lacerda faleceu no dia 9 de setembro, vítima de pneumonia, no Hospital do Barreiro”, revelou o encenador Gonçalo Barata à agência Lusa. Para quem se quiser despedir do intérprete, o seu corpo estará em […]