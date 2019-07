Tom Cruise está de volta com “Top Gun 2: Maverick”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Tom Cruise está de regresso com o novo filme de “Top Gun 2: Maverick”. O vídeo promocional foi divulgado esta quarta-feira. Em 1986, “Top Gun – Ases Indomáveis” estreou-se no cinema apresentando ao mundo Maverick, interpretada por Tom Cruise. Agora, três décadas volvidas, os fãs do piloto de caças vão poder assistir a uma nova aventura. A história será centrada na personagem a que o intérprete dá vida e tem estreia marcada para o dia 20 de julho de 2020. Até agora, sabe-se que do elenco também fazem parte Jennifer Connelly e Ed Harris. O vídeo promocional já foi divulgado […]