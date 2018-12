Tom Hanks surpreende fãs e paga-lhes o almoço

JN Hoje às 14:00 Facebook

O ator Tom Hanks surpreendeu os clientes de uma hamburgueria na Califórnia, nos EUA: tirou várias selfies com os fãs, conversou com eles e pagou-lhes o almoço.

Depois de ter sido considerado o melhor ator de entretenimento de sempre, numa sondagem divulgada em junho, Tom Hanks provou ser um homem simples e disponível para os fãs.

O conhecido ator de Toy Story entrou no restaurante de uma cadeia de hambúrgueres (In and Out), na Califórnia, e surpreendeu os clientes com muita simpatia. Sentou-se à mesa com eles, conversou, tirou selfies e até lhes pagou o almoço.

Megan, uma das clientes, partilhou na sua conta da rede social Instagram: "Tom Hanks está no 'In and Out' sentado à nossa frente e eu sou a estrela atingida". O ator de 62 anos esteve acompanhado da mulher, Rita Wilson. Na legenda das fotos que partilhou, no sábado, Megan escreveu: "Ele é tão porreiro, a tirar fotografias com toda a gente... e desejou-nos Feliz Natal". Segundo explicou Megan, Tom estava em viagem para casa e parou para comer".

Outras duas pessoas que estavam no restaurante divulgaram imagens na rede social Twitter - uma selfie com o ator e outra com a mulher - com o comentário: "Tive a grande honra de conhecer o grande e único Tom Hanks e a sua linda mulher Rita Wilson. São as pessoas mais fixes que já conheci!".

O ator terminou recentemente a gravação de Toy Story 4 cuja estreia está prevista para o verão de 2019.