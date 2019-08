Top model internacional Adut Akech acusa revista australiana de racismo

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:57 Facebook

Adut Akech mostrou-se indignada, nas redes sociais, ao ver uma fotografia de outra modelo negra acompanhar uma entrevista que deu. Antes de ser uma das modelos mais requisitadas, a sudanesa, de 19 anos, passou grande parte da infância num campo de refugiados no Quénia. A propósito dessa realidade, a modelo deu uma entrevista à revista australiana “Who” porém, o texto foi publicado com uma fotografia de Flavia Lazarus, uma outra modelo negra. Na conta de Instagram, a top model internacional partilhou uma fotografia do artigo e escreveu um longo texto, no qual admitiu que a troca de imagens fez com […]