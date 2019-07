Touradas voltam a ser transmitidas pela RTP

NTV Hoje às 17:20, atualizado às 17:32 Facebook

A RTP 1 vai transmitir um novo espetáculo tauromáquico, na próxima semana, em sinal aberto. O canal público vai emitir mais uma corrida de touros, no próximo dia 19 de julho, às 22 horas, após ter ultrapassado a concorrência nas audiências durante a transmissão da Corrida de Touros de Tomar, no dia 5 de julho. A corrida de touros da próxima semana vai inaugurar a Temporada de verão na Nazaré, encerrando como é habitual, com a de Gala à Antiga Portuguesa, em outubro, no Campo Pequeno. A iniciativa está a ser alvo de grande contestação pelos internautas, nas redes sociais, […]