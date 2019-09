Toy perde avião para lua-de-mel em Marraquexe

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 15:11 Facebook

Toy perdeu o voo de Lisboa para Marraquexe e viu-se impedido de seguir para lua-de-mel com Daniela Correia, com quem trocou alianças este domingo. O cantor esteve no “Você na TV” e contou alguns detalhes sobre o casamento e o imprevisto que impediu o casal de viajar até Marraquexe. Segundo Toy, o trânsito lento nas imediações do Aeroporto de Lisboa impossibilitaram o embarque no voo agendado para as sete horas de segunda-feira. “O trânsito esteve parado uma hora até conseguir chegar aquele parque inventado das partidas”, começou por revelar. “Estava no aeroporto, saí do carro, ainda muito antes de chegar […]