TVI divulga a lista de convidados da emissão especial d’”A Tua Cara Não Me É Estranha”

A TVI divulgou, através de um vídeo promocional, os nomes que vão fazer parte da transmissão de um programa especial d”A Tua Cara Não Me É Estranha”. Depois de Soraia Tavares ter arrecadado o prémio de vencedora na gala final, este domingo, o concurso de imitações está de volta ao pequeno ecrã para uma emissão cheia de caras conhecidas. Catarina Siqueira, Anabela Pires, Silvia Rizzo, Alice Alves, João Montez, Francisco Menezes, Manuel Melo, Inês Herédia, Pedro Fernandes e Rita Bakker são as figuras da estação que vão pisar o palco d’”A Tua Cara Não Me É Estranha”. Esta gala será […]