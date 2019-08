TVI quer contratar Fernando Mendes

Sara Oliveira Hoje às 22:13 Facebook

Líder de audiências com "O preço certo", comunicador confirma contactos de Queluz de Baixo.

Recentemente chegada à direção de programas da TVI, Felipa Garnel começa já a assumir posições, apontando a mira a Fernando Mendes. O apresentador de "O preço certo" tem contrato com a RTP até final deste ano, mas é desejado pela estação de Queluz de Baixo, que deixou de ser líder de audiências após a saída de Cristina Ferreira para a SIC.

"É verdade que me contactaram, mas não vou comentar mais nada", afirmou aquele a quem a maioria trata por o "Gordo" (apesar de estar bem mais magro), pedindo desculpa por não alimentar o assunto. Esta não é a primeira vez que Fernandes Mendes é desejado pela TVI. Há quase um ano, foi um dos primeiros nomes que vieram à baila para substituir Cristina Ferreira nos finais da tarde do canal. Quase na mesma altura, foi adiantado que o comunicador, de 56 anos, tinha sido aumentado para os 20 mil euros mensais, o que a RTP prontamente desmentiu.

Mendes conduz há 16 anos "O preço certo" na estação pública, mantendo a liderança tão desejada pelos canais privados. No entanto, recentemente, em conversa com o JN, garantiu não estar preocupado com a concorrência, nem mesmo quando, à mesma hora, tem Cristina Ferreira. "Se não ganhar, não ganhei. E sei que não vou ganhar, porque a Cristina está com uma força muito grande", disse antes de "Prémio de sonho", na SIC, longe de imaginar que ia continuar a levar a melhor. Os números não enganam. É isso que Felipa Garnel quer recuperar no cargo que assumiu no dia 5 deste mês.

O mercado televisivo está em revolução. Mas hoje é em palco que Fernando Mendes agarrará o público com mais uma sessão de "Insónia", no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.v