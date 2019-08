Ângelo Rodrigues sai do coma

NTV Ontem às 23:36 Facebook

O ator da SIC saiu do coma induzido, acabou de revelar a agência de Ângelo Rodrigues em comunicado. Mas o seu estado ainda inspira cuidados.

Notícias positivas para Ângelo Rodrigues. O ator saiu do coma induzido, mas vai permanecer nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e sob prognóstico reservado.

"Vimos, por este meio, informar que Ângelo Rodrigues já não se encontra em coma", começa por salientar a agência Glam num comunicado enviado às redações esta noite de sexta-feira. "Apesar das francas melhoras, permanecerá nos cuidados intensivos e o prognóstico continua reservado", acrescentam os representantes do ator, que negam que este tenha sido submetido a quatro operações. "Até ao momento, o Ângelo fez somente três intervenções cirúrgicas".

"A família agradece as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado. Só serão dados mais esclarecimentos se houver alguma alteração do estado clínico do ator", concluiu a agência Glam.

Recorde-se que o intérprete está internado desde segunda-feira passada com uma infeção, alegadamente resultante de uma injeção de testosterona.