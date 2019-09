Morreu filha de Eunice Muñoz

NTV Ontem às 22:49 Facebook

Maria, a filha da consagrada atriz, morreu nesta quinta-feira. Foi a neta de Eunice Muñoz a dar a informação nas redes sociais. Eunice Muñoz está de luto. A filha, Maria, morreu esta quinta-feira, de causas desconhecidas. Foi a neta da atriz, Marta, que informou os familiares e amigos no perfil de Instagram. View this post on Instagram O mundo perde uma alma feliz... é com profunda tristeza que partilho o falecimento da minha Mãe. Na impossibilidade de contactar todos individualmente, comunico que o velório da Mãe será amanhã (sexta feira 13) a partir das 17horas na Igreja de Santa Isabel [...]