Última hora: Morreu o pai do ator José Fidalgo

Morreu o pai de José Fidalgo. A informação foi dada pelo protagonista da novela da SIC “Alma e Coração” nas redes sociais. José Fidalgo perdeu o progenitor. Foi através do perfil de Instagram que o ator partilhou com os fãs e seguidores a morte do pai, num texto muito emocionado. “Aqui estou eu e a família a prestar homenagem em tua honra, meu pai”, começou por escrever. “Um moscatel para brindar a um homem que viveu como queria e muito me honra em ser teu filho. Até um dia, meu querido pai. Do teu menino de ouro”, acrescentou o intérprete […]