Um adolescente e o pai na polícia por causa de Cristiano Ronaldo

O adolescente que furou a segurança para tirar uma selfie com Cristiano Ronaldo em Singapura acabou abordado pela polícia, juntamente com o seu pai. Os dois foram libertados pelas autoridades apenas com uma advertência. Era só mais um jovem a querer tirar uma foto com o internacional português, mas Akhmadi Yerzhanov arriscou demais, ao entrar para dentro de campo durante o jogo particular entre a Juventus e o Tottenham, que se disputou em Singapura, ao entrar para o banco de suplentes da equipa italiana. O rapaz do Cazaquistão foi, rapidamente, identificado pela polícia local e quem lhe valeu num primeiro […]