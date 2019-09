Um mês após a morte da mãe, Carolina Dieckmann faz homenagem

NTV Hoje às 14:55, atualizado às 15:22 Facebook

Carolina Dieckmann homenageou publicamente a mãe, Maíra, esta terça-feira, um mês após a sua morte. A atriz brasileira partilhou vários registos fotográficos de Maíra, no perfil da rede social Instagram, juntamente com um pequeno tributo à mãe, que morreu enquanto dormia no mês passado. “Um mês sem ti. A minha mãe sempre quis que fossemos independentes”, começou por dizer. “Quando comecei a trabalhar, aos 12 anos, ela viajava e trabalhava muito, e não me podia acompanhar”, recordou. De seguida, a intérprete revelou um conselho que a sua progenitora lhe deu. “Ela tinha receio do que diziam ser o ‘mundo artístico’ […]