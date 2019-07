Um pai apaixonado. Filho do ator Rui Santos faz sete anos

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quarta-feira é dia de festa na casa de Rui Santos. O filho do ator, Romeu, completa sete anos. Parabéns a você. Romeu, o filho do ator de “Inspetor Max” Rui Santos, faz sete anos nesta quarta-feira e o pai “babado” quis partilhar a data publicamente no perfil de Instagram. View this post on Instagram O meu grande amor, maior que o universo ,maior que tudo o que alguma vez senti.🥰🎈🎉 A post shared by Rui Santos (Manolo)🎬🎥📺📸 (@ruisantosator) on Jul 31, 2019 at 7:09am PDT “O meu grande amor, maior que o universo, maior que tudo o que alguma […]