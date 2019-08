Ups! Cristina Ferreira mostra mais do que deve e Pedro Teixeira chama a atenção

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:03 Facebook

A apresentadora continua a gozar as férias e, desta vez, escolheu um luxuoso iate para descansar. Mas o que Cristina Ferreira não contava era com o vento. Valeu a ajuda do amigo Pedro Teixeira. A fazer uma pausa n’”O Programa da Cristina” e nas gravações de “Prémio de Sonho”, Cristina Ferreira tem aproveitado da melhor forma as férias neste mês de agosto e, esta sexta-feira, resolveu descansar a bordo de um luxuoso iate. Com a legenda “azul” e um mar paradisíaco como pano de fundo, a comunicadora da SIC aparece com óculos escuros e um vestido preto curtinho que, de […]