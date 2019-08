Valentina Sampaio é a primeira modelo transgénero da Victoria’s Secret

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:49 Facebook

Valentina Sampaio foi eleita um dos rostos do catálogo da linha Pink da Victoria’s Secret, tornando-se na primeira modelo transgénero a trabalhar para a marca. A modelo brasileira, de 22 anos, anunciou o projeto através de uma fotografia publicada na conta de Instagram na qual confessa que realizou um sonho. “Um sonho realizado e que representa muito”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Backstage click @vspink 💕💕 #bastidores #new #vspink #campaign #representatividade #diversity #beauty #selfie #model #life #fashion #usa #vstorm #valentinasampaio #bomdia A post shared by Valentina Sampaio (@valentts) on Aug 1, 2019 at 8:10am PDT Apesar de […]