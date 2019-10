Valete responde a associações. Escrutínio de "temas patéticos" é "ofensivo"

Hoje às 18:46 Facebook

O rapper Valete considera "patético" e "ofensivo" que associações financiadas pelo Estado "gastem energia" com assuntos como o seu tema "B.F.F.", em reação à carta aberta e petição pública divulgadas.

"Eu queria só dizer que é patético e eu acho ofensivo para todos os cidadãos o Estado estar a financiar associações que gastam energia com estes temas patéticos. Acho muito ofensivo, é o dinheiro dos nossos impostos e estas associações gastam essa energia toda com este tipo de coisas, quando obviamente há coisas muito mais importantes", disse o músico português, em declarações à agência Lusa.

A música "B.F.F.", que deverá ser incluída no novo álbum do rapper, retrata uma cena de violência conjugal, com o videoclip a mostrar um homem armado a ameaçar violentamente a mulher, ao encontrá-la com outro homem.

O vídeo, que soma mais de um milhão visualizações no YouTube, espoletou várias críticas, sobretudo por parte de movimentos feministas e de defesa dos direitos das mulheres, que acusam Valete de banalizar a violência machista. E deu o mote para uma carta aberta, assinada por mais de uma centena de associações e indivíduos, uma petição pública e um comunicado da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Mas o rapper escuda-se na liberdade criativa, argumentando de que a exposição de uma realidade não faz dela um incitamento a um determinado comportamento.

Na carta aberta divulgada esta terça-feira - Dia Mundial da Música - e assinada por associações de defesa dos direitos das mulheres e, a título individual, por dezenas de pessoas, entre artistas, psicólogos, jornalistas, professores, estudantes e técnicos, lê-se que "A violência contra as mulheres não é arte nem cultura".

Os autores da carta aberta sublinham que "a reprodução clara de misoginia e a banalização da violência contra as mulheres não podem ser cronicamente escudadas na criação artística". E dizem-se "conscientes de que a liberdade de expressão não significa imunidade à crítica e que a criação artística - sobretudo quando atinge um público jovem como é o caso de Valete - não é isenta de impacto (e por isso mesmo, responsabilidade) social".

Por causa do mesmo vídeo, a organização Feministas em Movimento (FEM) lançou uma petição pública, que, pelas 19 horas de hoje, reunia cerca de 500 assinaturas, apelando "a que todos os coletivos de intervenção feminista, às organizações de intervenção social, aos partidos políticos e a todas as pessoas que digam não à violência".

"Neste contexto, em que a violência contra as mulheres se encontra naturalizada, nenhum esforço ou ação no sentido de a erradicar é supérfluo, mas todos os atos ou acontecimentos que a banalizem têm de ser denunciados, contraditados e condenados!", pode ler-se no texto.