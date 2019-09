Valter Hugo Mãe celebra 48 anos com fotografia de infância

NTV Hoje às 15:20, atualizado às 15:53 Facebook

Valter Hugo Lemos, mais conhecido pelo nome artístico Valter Hugo Mãe, completou 48 anos e assinalou publicamente a data com uma fotografia inédita. No dia de aniversário, o escritor recordou a infância e surpreendeu os seguidores com um registo fotográfico do ano de 1978, publicado, esta quarta-feira, no perfil da rede social Instagram. “Devia ser 1978, ofereceram às crianças da escola pública um retrato. Não fosse isso, eu não teria uma prova tão clara de meu rosto de menino”, começou por contar o escritor de livros como “O Paraíso São os Outros”, “O Filho de Mil Homens” e “A Máquina […]