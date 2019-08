Vanessa Martins confessa que relação com Marco Costa está longe de ser perfeita

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:34 Facebook

Vanessa Martins refletiu, este domingo, sobre a relação amorosa que mantém com Marco Costa e confessou publicamente que os dois estão longe de ser o casal perfeito. A influenciadora digital utilizou o perfil de Instagram para partilhar com os seguidores um desabafo sobre o seu relacionamento. A também atriz demonstrou que a sua relação também tem falhas. “O perfeito está por nascer. Não existe casais perfeitos. Existe casais reais, em construção e em constante aprendizagem. O maior desafio dos dias de hoje é ter uma relação”, começou por escrever, para explicar de seguida: “Numa era onde as redes sociais alimentam […]