Vanessa Martins deixa recado importante aos fãs

Vanessa Martins revelou-se preocupada com os seguidores, deixando um apelo a todos, nomeadamente aos que são mais focados no trabalho. A atriz está de férias em Formentera, Espanha, com o seu namorado, Marco Costa. Mesmo estando longe de Portugal, a também influenciadora digital continua atenta ao fãs e deixou um recado. “Vão de férias! Não se esqueçam de cuidar de vocês! O descanso é tão importante como o trabalho duro!” recomendou Vanessa Martins, esta quarta-feira, no seu perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram Vão de férias! Não se esqueçam de cuidar de vocês! O descanso é […]