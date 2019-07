Vanessa Oliveira: "Adorava apresentar um concurso"

Sara Oliveira Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Grávida de cinco meses e à espera de uma menina, comunicadora aceita projetos na RTP com a calma necessária.

É em verdadeiro estado de graça que, este ano, Vanessa Oliveira conduz o verão na RTP, dividindo-se entre os programas "Férias cá dentro", as "7 maravilhas doces de Portugal" e ainda "Turismo militar". "Há muita coisa a acontecer e não há mais a medir. Adoro diretos e gosto de programas na rua, então esta é a fase do ano que eu mais adoro", confessou em conversa com o JN, assumindo, contudo, que segue "com alguma calma".

Quando não estou a trabalhar, estou quieta em casa

"Quando não estou a trabalhar, estou quieta em casa. Vai ser um verão calminho, para conseguir aguentar o mais possível", referiu. Na gravidez anterior, "por ter abusado no trabalho", a apresentadora começou "a ter contrações.

O segundo filho, fruto da relação com João Fernandes, o conhecido dj Kamala, é uma menina e, ao quinto mês de gestação, ainda não há nome, por falta de consenso. "A coisa não está fácil e acho que vamos chegar a novembro sem nome", confidenciou Vanessa.

André, de seis anos, parece ainda não ter realizado bem que vai ter uma irmã, "pois só vê uma barriga e ainda não sente". O menino entra, em breve, para o primeiro ano, numa nova escola, e a mãe já percebeu que, nesta fase, vai ter que lhe dar "muita atenção".

Aprender com gosto

Aos 38 anos, Vanessa Oliveira sente-se realizada. Afinal, "em televisão, faço o que gosto. O José Fragoso [diretor de programas da RTP] tem sido incrível comigo e tem-me dado coisas com as quais aprendo". Embora satisfeita com o contacto com o público daytime, "adorava apresentar um concurso, seja ele qual for", confessou, como que abrindo a janela à oportunidade.

Fazer as 7 maravilhas doces de Portugal é toda a minha onda

A moda foi a rampa de lançamento para o mediatismo mas, como sublinhou, "as coisas têm o seu tempo" e agora é tempo de outros desafios: "Na altura, adorava e fiz muitas coisas. Foi dos 17 anos até quase ao ano passado. Hoje em dia, sinto-me melhor a apresentar um desfile de moda do que a desfilar. Há que dar a vez a outros".

A par da televisão, a comunicadora alimenta a paixão pela pastelaria e, muitas vezes, põe a mão na massa como hobby. "Faço muito cake design e tiro imensas formações, por isso estar a fazer as '7 maravilhas' é incrível, pois é toda a minha onda. Ainda por cima, tive oportunidade de fazer reportagens em três distritos, ou seja, vi fazer 21 doces e foi incrível. Estou como peixe na água ", reconheceu. Perante tantas iguarias, diz que não tocou "em nada". A gravidez obriga a controlo.