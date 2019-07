Vanessa Oliveira assinala aniversário de Nuno Eiró com mensagem comovente

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:22 Facebook

Nuno Eiró celebrou 45 anos, segunda-feira, e a apresentadora decidiu assinalar a data com uma fotografia juntos e uma mensagem nas redes sociais. Vanessa Oliveira manifestou publicamente a cumplicidade e afeto que tem pelo colega e amigo de longa data numa mensagem publicada no Instagram. View this post on Instagram Há segredos que só estes ouvidos escutam! O Nuno é meu amigo e companheiro de programas há mais de uma década. Faz hoje anos! Mas a idade não passa por ele, principalmente quando temos aqueles ataques de riso! Parabéns! Parabéns!! Parabéns!!! A post shared by Vanessa Oliveira (@vanessaoliveiraofficial) on Jul […]