Vanessa Oliveira com saudades do verão

Quase a dar à luz o segundo filho, fruto da relação com o Deejay Kamala, Vanessa Oliveira revelou na tarde desta terça-feira que tem saudades do tempo quente. Já estamos em pleno outono e, apesar das temperaturas estarem agradáveis, o verão já lá vai. Quem parece sofrer com isso é a apresentadora da RTP1 Vanessa Oliveira, que revelou no perfil de Instagram que tem saudades da estação. “E aqueles finais de tarde junto ao mar?” interrogou-se a apresentadora nas redes sociais, uma frase acompanhada pelo hashtag jácomsaudades. Vanessa Oliveira já é mãe de André, também fruto da relação com João […]