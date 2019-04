Vans cria coleção limitada para homenagear David Bowie

Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Vans criou uma coleção especial para homenagear a vida e herança do falecido músico David Bowie.

A marca americana Vans criou uma linha de roupa e acessórios para prestar tributo a uma das personalidades mais reconhecidas pelo seu trabalho, David Bowie. A coleção The Vans x David Bowie inclui seis estilos diferentes de sapatilhas, duas t-shirts, uma camisola de manga comprida e dois chapéus e cada peça conta uma história diferente.

A começar pelo par de Vans Classic Era, revestidos por cilindros azuis e verdes, inspirados num dos álbuns mais vendidos do artista, Space Oddity, de 1969. O estampado em forma de tabuleiro de xadrez, num par de slip-ons amarelos, fazem referência ao casaco que Bowie usou na capa do álbum Hunky Dory (1971), as Sk8-Hi Platforms prestam tributo ao alter-ego de Bowie, Ziggy Stardust, e umas Vans' Old Skools, com o icónico relâmpago vermelho e azul do álbum Aladdin Sane (1973).

Os fãs mais novos do artista podem também usufruir da coleção que é acompanhada por dois estilos de sapatilhas a condizer para crianças. No que toca a vestuário, a marca criou duas t-shirts com as duas personagens mais conhecidas de Bowie, Aladdin Sane e Ziggy Stardust e uma camisola de manga comprida com uma fotografia a preto e branco do emblemático musico e o seu nome em letras maiúsculas vermelhas.

A coleção The Vans x David Bowie está disponível em edição limitada online e apenas em algumas lojas.