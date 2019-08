Vasco Palmeirim faz 40 anos e Pedro Ribeiro deixa mensagem ao amigo

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:19 Facebook

Um dia para mais tarde recordar. Vasco Palmeirim celebra, esta quinta-feira, 40 anos de vida, razão mais do que suficiente para o diretor da Rádio Comercial assinalar a data. Parabéns a você. O animador das manhãs da Rádio Comercial entrou nos “entas” esta quinta-feira e, logo no início do dia, teve direito a uma mensagem muito especial por parte do diretor e grande amigo, Pedro Ribeiro. View this post on Instagram O @vascopalmeirim faz 40 anos. Mas como assim, quarenta?! É um caso raro de talento em várias áreas, do ténis à cantoria, da arrumação por cores à televisão. E […]