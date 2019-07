Vasco Palmeirim: "Preciso de férias e de estar com a família"

Rui Pedro Pereira Hoje às 12:09 Facebook

Finalmente, tempo para respirar. Vasco Palmeirim vai entrar de férias depois de, nos últimos meses trabalhar de manhã à noite: Rádio Comercial, "Joker", "The voice Portugal" ou, mais recentemente, "I love Portugal", na RTP e com Filomena Cautela, são só alguns dos projetos do comunicador, de 39 anos.

O segredo para conciliar tanto trabalho? Vasco Palmeirim explicou, na primeira pessoa, em conversa com o JN.

"Concilio a televisão, a rádio e a minha vida pessoal com muito sacrifício. É muito bom estares em antena e seres o número um da rádio e depois veres que o "Joker" está a ter um resultado inacreditável - e às vezes está à frente das novelas. A parte chata é que eu levanto-me às seis da manhã e o meu filho está a dormir e depois chego a casa e o meu filho está a dormir", conta o apresentador.

"Por isso é que estas férias são merecidíssimas: tenho muita vontade de estar com a família sem fazer mais nada. O Tomás tem quase cinco anos e chora se não vê o "Joker"; a minha avó tem 90 e o Vasco é o neto que ela quer. Isso deixa-me o mais orgulhoso possível. Mas também tenho a minha vida, que é maravilhosa, e que quero muito aproveitar. As férias são muito bem-vindas. Foi um ano muito intenso com muito trabalho e poucas horas de sono".

Vasco Palmeirim prepara-se, entretanto, para entrar nos 40 anos. "Não estou nada aflito com os 40, eles que venham, gostava de fazer uma grande festa! No ano passado aconteceu o casamento e o meu orçamento foi todo para aí. Tenho amigos de infância que já fizeram 40 e está tudo ótimo. Se calhar os 50 já são diferentes, porque é meio século", ri-se o comunicador.

Eu nem tenho tempo para fazer amor

Altura para ter outro filho? "Eu nem tenho tempo para fazer amor", começa por dizer, na brincadeira. Mais a sério: "Adorava dar um irmão ao Tomás. Quando eles chegam aos quatro anos tens um pouco saudades da altura que eles eram mais pequeninos, dos primeiros passos. Ele já mete o canal Panda sozinho!".

E continua: "Tenho a sorte de ter uma mulher que trabalha em televisão e que me ajuda a fazer a gestão das coisas. Ela é um porto de abrigo, porque senão estiver atrás de mim isto vira o Titanic!".

Em breve, Palmeirim, ao lado de Catarina Furtado, apresentará o "The Voice Portugal". Mas antes, no dia 11, estreia na RTP "I love Portugal" . "Este programa faz-se muitíssimo bem, as pessoas divertem-se imenso e tenho o privilégio de trabalhar com a Filomena [Cautela], que é uma profissional do caraças".