Veja a foto. Sophie Turner e Joe Jonas casaram-se no final de junho

É a grande notícia do mundo cor-de-rosa da tarde desta quinta-feira: a atriz Sophie Jones e o músico Joe Jonas casaram-se no final de junho e revelaram a primeira foto da união. Foi no sul de França, no último fim-de-semana do mês passado, que a atriz de “Guerra dos Tronos” e o intérprete dos Jonas Brothers “deram o nó”, depois de um primeiro enlace informal em Las Vegas, Estados Unidos, em maio. Desta vez, a cerimónia foi à grande… e à francesa e a noiva usou um sumptuoso vestido branco da marca Louis Vuitton. Entre os convidados estiveram Maisie Williams, […]