Vera Fernandes emociona-se no primeiro dia de escola da filha

Vera Fernandes mostrou-se emotiva no primeiro dia de escola pré-primária da filha, Francisca. A locutora partilhou o momento nas redes sociais. A filha da animadora da Rádio Comercial completou três anos e, como tal, entrou pela primeira vez no ensino escolar, esta segunda-feira. A nova etapa de Francisca emocionou Vera Fernandes que, como revelou no perfil de Instagram, ficou em lágrimas ao ver a filha “aos berros”. “Hoje foi duro. Deixei-a aos berros e quando saí, desatei a chorar. Só dizia ‘estou grávida, são as hormonas’. Hoje foi duro”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Hoje […]