Vera Kolodzig sobre filho: “Aprendi o que é o Amor mais completo e profundo”

Vera Kolodzig mostrou-se completamente “babada”, esta quarta-feira, dia em que o seu filho, Mateus, assinala o quinto aniversário. Após o ator e pai da criança, Diogo Amaral, ter deixado uma mensagem ternurenta nas redes sociais, foi a vez da mãe o fazer. No perfil de Instagram, a atriz declarou-se ao seu “lindão”. “Foi às 11:11h, hora mágica, neste dia há cinco anos que aprendi o que é o Amor mais completo e profundo! Parabéns, Mateus Lindão!” pode ler-se na legenda de uma foto em que Vera Kolodzig aparece com o menor ao colo. View this post on Instagram Foi às […]