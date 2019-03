Vera Mónica desabafa: "Nem para comer tinha dinheiro"

Sara Oliveira Hoje às 20:50 Facebook

No Porto, para mais sessões do espetáculo "Vou levar-te comigo", ao lado de José Raposo e Sara Barradas [entretanto substituída por Diana Nicolau], Vera Mónica recordou os tempos em que "nem para comer tinha dinheiro".

Foi há cerca de três anos e a artista, que marcou os tempos áureos do Parque Mayer, chegou a trabalhar na cozinha de um restaurante em Lisboa. Voltou a representar, mas reconhece que "a vida nunca está mais calma para os atores que vivem disto [o teatro] e para isto".

Assumidas as dificuldades, a atriz teve "duas séries em televisão quase de seguida", que permitiram saldar contas pendentes. "Não sobrou nada, pois tinha muita coisa para pagar e continuo a ter. Acho é que aprendi a viver com este problema", confessou em conversa com o JN, mostrando que não perde o otimismo.

Isto porque, para já, "o espetáculo está a ter um êxito muito, muito grande e pode ser que apareça outra série". Se pudesse escolher, Vera Mónica "gravaria um CD", até porque gosta "muito de cantar". E "teria uma casinha bio, com muito sol e água, no Alentejo". "Há já muito pouca gente com quem me apetece trabalhar, depois de 44 anos de teatro", afirmou.

Consciente de que ainda tem "muitos sapos para engolir", depois de uma carreira em que fez "de tudo", escolher os parceiros de trabalho pode ser outro desejo a realizar. A 7 de abril fará 63 anos, mas assume que "nunca" chegará à reforma. "Quando chegar aos 67 e alguns meses, vão aumentar para os 70, ou seja, a reforma vai andar sempre à minha frente", antecipou.

Quando está a representar, Vera Mónica esquece os problemas. "Em palco, passam-me as dores e tudo o resto". Além disso, "Vou levar-te comigo" é um espetáculo especial, até pelo reencontro com José Raposo de quem gosta muito. Esta sexta-feira e sábado estarão na Damaia, Amadora.