Vestido de Jennifer Lopez ajudou a criar o Google Imagens

A Internet nunca mais foi a mesma após Jennifer Lopez usar um vestido Versace na passadeira vermelha dos Grammy 2000. Jennifer Lopez ajudou a criar o Google Imagens, mudando a história da tecnologia, juntamente com um vestido Versace verde estampado, com decote e racha generosos. De acordo com Eric Schimidt, presidente do Google, o vestido tornou-se viral na época em que o motor de busca ainda era novidade. Atualmente, com apenas uma palavra é possível encontrar o que se pretende, no entanto, o mesmo não acontecia há 19 anos. O Google oferecia como resposta a uma pesquisa apenas um pequeno […]