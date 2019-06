Victoria Beckham quebra protocolo no casamento de Ramos e Rubio

Hoje às 15:34 Facebook

Era um dos casamentos mais aguardados do ano. O jogador do Real Madrid Sérgio Ramos e a apresentadora Pilar Rubio casaram no sábado, numa festa que contou com a presença de várias personalidades famosas. Entre elas, o casal Beckham, que não passou despercebido.

É uma das regras de ouro quando se é convidado para um casamento. As mulheres, por cortesia, não devem usar a cor branca quando convidadas, para não ofuscar a noiva.

Ora, segundo escreve o portal "ABC", os noivos tinham pedido aos convidados para não usarem algumas cores, como o vermelho, o laranja, o verde e, claro está, o branco. No entanto, houve uma convidada que não respeitou o pedido dos noivos. A ex Spice Girl foi com um vestido branco e sapatos cor de rosa, quebrando o protocolo.

De acordo com a revista espanhola "Hola", o vestido, que foi desenhado pela própria, estará avaliado em mais de dois mil euros.