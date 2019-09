Victoria Beckham acusada de contratar modelos extremamente magras

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:47 Facebook

Victoria Beckham está a ser acusada, nas redes sociais, de promover a nova coleção de roupa da própria marca com modelos magras. A estilista de 45 anos promoveu a coleção outono/inverno de 2019 da própria marca de luxo, com fotografias partilhadas no perfil de Instagram. Porém, a atenção dos admiradores está a recair nas modelos e em vez da roupa e dos acessórios. A ex-Spice Girl foi alvo de várias críticas públicas por, alegadamente, confecionar peças de roupa para “pessoas com distúrbios alimentares” e contratar manequins “cada vez mais magras”. View this post on Instagram Effortlessly elegant, my #VBAW19 chain […]