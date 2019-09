Victoria Beckham lembra que sofreu “bullying” em criança

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Victoria Beckham recordou a infância e confessou ter sido vítima “bullying” físico e psicológico quando andava escola. A designer de moda revelou, em entrevista à revista britânica “Glamour”, que muitas das inseguranças atuais provêm das intimidações de que foi vítima em criança devido à aparência. Como tal, a estilista tenta incutir à filha mais nova, Harper, que as meninas devem ser gentis umas com as outras. “Nunca fui uma menina popular na escola. Sofri muito ‘bullying’ e dou o exemplo sobre como as meninas precisam ser gentis com as outras à Harper”, disse. “Uso as minhas próprias experiências e compartilho […]