Visual de Marta Melro e Paulo Vintém gera diversas reações nas redes sociais

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O casal chegou junto à festa de verão da TVI e deu logo nas vistas pelo visual. Os fãs dividiram-se: houve quem aplaudisse e quem deitasse as mãos à cabeça. A festa de verão da TVI no Algarve foi palco de luxo, beleza e glamour, mas também houve espaço para os visuais… alternativos, como o provaram o casal Marta Melro e Paulo Vintém. A atriz e o músico chegaram de mão dada e deram logo nas vistas: ela de saia curtíssima e de decote generoso e ele de casaco cor de rosa, calções e botas. View this post on Instagram […]