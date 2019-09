Vitor Baía assinala primeiro aniversário do filho

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 15:03 Facebook

O filho mais novo de Vítor Baía completou um ano, esta quinta-feira, e a data foi assinalada com um retrato de família, nas redes sociais. O ex-futebolista partilhou, no Instagram, uma fotografia ternurenta de Rodrigo quando era ainda recém-nascido, no colo da mãe, Andreia Santos, com quem tem uma relação há cerca de sete anos. “O nosso bebé está de parabéns! Tão lindo”, escreveu o agora apresentador do Canal 11 na descrição. View this post on Instagram O nosso bebé está de parabéns!!!💙🎂🍾 tão lindo!!! @andreiasantosnutricionista #amor #rodrigo #amordepais A post shared by Vítor Baía (@officialvitorbaia) on Sep 11, 2019 […]