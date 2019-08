Vizinhos de Kanye West alertam autoridades para excesso de ruído

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:37 Facebook

Os vizinhos de Kanye West, na Califórnia, alertaram as autoridades para o barulho intenso das obras em curso numa propriedade do rapper. As estruturas destinadas a abrigar pessoas com baixos rendimentos estão a provocar o descontentamento dos vizinhos do marido de Kim Kardashian. No domingo, as autoridades de Los Angeles, nos Estados Unidos, deslocaram-se ao local após ser realizada uma queixa devido ao ruído provocado pelas obras. O projeto em questão, elaborado no início de 2019, num terreno perto de Calabasas, está a ser demolido devido a problemas na obtenção das licenças para a construção, de acordo com a imprensa […]