“Vou contar isto aos meus filhos”. Fernando Daniel e Jessie J cantam juntos

Fernando Daniel subiu ao palco do festival de música EDP Cool Jazz e juntou-se a Jessie J para cantar um dos temas da artista. A cantora britânica foi a cabeça de cartaz, esta quarta-feira, no certame que se realizou em Cascais, mas não atuou sozinha. Para surpresa do público, a intérprete convidou Fernando Daniel para subir ao palco e cantar o tema “Flashlight”. A emoção do músico português foi tanta que eternizou o momento no perfil de Instagram, com um vídeo do dueto. “Não estou em mim. Um dia vou contar isto aos meus filhos e aos meus netos. Muito […]